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13:30, 17 февраля 2025Экономика

В России сократился средний срок ипотеки

ОКБ: Средний срок ипотеки в России сократился на 16 месяцев
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По итогам января 2025 года средний срок ипотечного кредитования в РФ сократился за год на 16 месяцев, до 20 лет и четырех месяцев. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), результатами подсчетов поделилось агентство РИА Новости.

По информации специалистов, в январе 2024 года показатель находился на уровне 21 года и восьми месяцев. Что касается средней суммы выдаваемого жилищного кредита, то в первом месяце 2025 года она составила 3,92 миллиона рублей.
«В годовом отношении сумма кредита снизилась на три процента: в январе 2024 года она была равна 4,04 миллиона рублей», – сказано в сообщении бюро. Уточняется, что к декабрю минувшего года средний размер ипотеки в январе снизился на девять процентов, а средний срок кредитования на покупку недвижимости в январе оказался короче на 15 месяцев.

В ОКБ также рассказали, что на приобретение жилья на первичном рынке банки в среднем выдавали кредиты на 5,62 миллиона рублей, что на 16 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний срок ипотеки на новостройки составил 25 лет и 11 месяцев — относительно показателя прошлого года он увеличился на 19 месяцев. Средний чек на покупку жилья на «вторичке» — 2,53 миллиона рублей (минус 16 процентов за год), а средний срок находился на уровне 18 лет и шесть месяцев (минус 24 месяца по сравнению с январем 2024-го).

Ранее в феврале председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что жилье станет доступнее для россиян, когда доходы людей будут расти быстрее, чем дорожают квартиры.

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