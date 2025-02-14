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18:14, 14 февраля 2025Экономика

В Центробанке назвали условие доступности жилья в России

ЦБ: Жилье станет доступным, когда доходы будут расти быстрее подорожания квартир
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Жилье станет доступнее для россиян, когда доходы населения будут расти быстрее подорожания квартир. Условие для повышения доступности недвижимости в стране назвала председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

По ее словам, ипотека, даже с низкими ставками, сама по себе не может обеспечить доступность жилья. В последние годы рост цен на жилье опережает рост доходов россиян — это делает дома и квартиры недоступными для большинства покупателей.

После отмены массовой ипотеки на новостройки подорожание жилья замедлилось, а в некоторых регионах страны даже наблюдается снижение цен на объекты, отметила Набиуллина. «Поэтому для нас важным фактором является замедление инфляции. Потому что замедление общей инфляции будет сдерживать рост цен на жилье и сократит давление на реальные доходы граждан. Это и есть путь к тому, чтобы повысить доступность жилья», — пояснила глава регулятора.

Ранее в ЦБ выразили беспокойство по поводу популярности рассрочки от застройщиков, к которой стали прибегать многие россияне вместо ипотеки. По словам Набиуллиной, такие сделки несут риски как для покупателей, так и для самих девелоперов.

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