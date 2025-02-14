ЦБ обеспокоил популярный у россиян способ покупать жилье

Центробанк обеспокоила выросшая доля рассрочки от застройщиков в России

Центробанк (ЦБ) обеспокоила выросшая на рынке доля рассрочки от застройщиков вместо ипотеки. Опасениями по поводу популярного у россиян способа покупать жилье поделилась глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы действительно видим, что на рынке выросла доля сделок, которые называются "рассрочка от застройщика", то есть не кредит банка, а рассрочка от застройщика. Видим, что доля рассрочки от застройщика в продажах увеличилась с 20 до 40 процентов», — рассказала Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что беспокойство регулятора вызвано большими рисками, которые несут эти сделки для покупателей и для самих застройщиков.

Ранее в ЦБ заявили, что массовые покупки новостроек в рассрочку от застройщиков могут привести россиян к дефолту. Среди рисков при приобретении недвижимости таким способом регулятор назвал непрозрачность правил продажи лота, а также ухудшение экономики проектов, кредитные риски для застройщиков по причине «более низкой наполняемости» счетов эскроу и скрытый рост долговой нагрузки.