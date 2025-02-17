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12:26, 17 февраля 2025Экономика

Раскрыты детали нового иска Алсу против бывшего мужа

Певица Алсу добавила 10 новых объектов недвижимости к иску против бывшего мужа
Мария Черкасова

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Певица Алсу добавила 10 новых объектов недвижимости к иску против него бывшего мужа Яна Абрамова. Кроме того, певица потребовала запретить экс-супругу выезжать за границу. Об этом сообщает издание StarHit.

В настоящее время певица пытается оспорить решение по делу о разделе имущества между бывшими супругами, которое состоялось летом 2024 года в Савеловском районном суде Москвы. На днях апелляционный суд отказался запрещать Абрамову выезжать за пределы России.

При этом Мосгорсуд удовлетворил жалобу, в которой требовалось наложить арест на 10 объектов недвижимости, приобретенных парой с 2023 по 2024 год и записанные на третьих лиц. Среди них — в том числе загородный дом площадью 652 квадратных метров, а также земельный участок площадью четыре гектара.

Ранее сообщалось, что певица Алсу планирует получить многомиллиардное совместно нажитое с бывшим мужем Яном Абрамовым имущество при помощи британского гражданства.

Алсу и Ян Абрамов развелись в августе после 18 лет брака. Причиной разрыва отношений СМИ называли измены бизнесмена.

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