Россия освободила еще одного американца

Задержанный за контрабанду наркотиков американец Байерс вернется в США

Россия освободила еще американца Калоба Байерса, ранее задержанного в Москве за контрабанду наркотиков. Об этом сообщили его родители в соцсетях, передает РБК.

Уточняется, что в настоящее время мужчина находится на территории посольства США в Москве и ожидает рейса домой. «Мне удалось поговорить с ним по телефону совсем недавно, и, судя по его голосу, он чувствует себя хорошо», — написала его мать. Родители американца попросили знакомых помолиться, чтобы перелет прошел без проблем, поскольку у Байерса эпилепсия, а он около недели не принимал лекарства.

По данным издания, Байерса задержали в столичном Внуково 7 февраля. Как отметили в Федеральной таможенной службе (ФТС), мужчина прилетел из Стамбула. В его багаже был обнаружен мармелад с каннабиноидами. Сам американец объяснил, что их выписал врач, поэтому он взял сладость с собой в путешествия.

13 февраля в Москву прибыл Александр Винник — российский IT-специалист, один из создателей и руководитель криптобиржи BTC-e, который отбывал наказание в американской тюрьме по обвинению в отмывании нескольких миллиардов долларов. Его освободили в рамках обмена между Россией и США.