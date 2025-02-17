Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:37, 17 февраля 2025Мир

Россия освободила еще одного американца

Задержанный за контрабанду наркотиков американец Байерс вернется в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы

Россия освободила еще американца Калоба Байерса, ранее задержанного в Москве за контрабанду наркотиков. Об этом сообщили его родители в соцсетях, передает РБК.

Уточняется, что в настоящее время мужчина находится на территории посольства США в Москве и ожидает рейса домой. «Мне удалось поговорить с ним по телефону совсем недавно, и, судя по его голосу, он чувствует себя хорошо», — написала его мать. Родители американца попросили знакомых помолиться, чтобы перелет прошел без проблем, поскольку у Байерса эпилепсия, а он около недели не принимал лекарства.

По данным издания, Байерса задержали в столичном Внуково 7 февраля. Как отметили в Федеральной таможенной службе (ФТС), мужчина прилетел из Стамбула. В его багаже был обнаружен мармелад с каннабиноидами. Сам американец объяснил, что их выписал врач, поэтому он взял сладость с собой в путешествия.

13 февраля в Москву прибыл Александр Винник — российский IT-специалист, один из создателей и руководитель криптобиржи BTC-e, который отбывал наказание в американской тюрьме по обвинению в отмывании нескольких миллиардов долларов. Его освободили в рамках обмена между Россией и США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названа дата переговоров по Украине с участием делегации России в Саудовской Аравии

      Зеленский не посетит встречу по Украине в Саудовской Аравии

      Трамп высказался о разрешении для Европы закупать у США оружие для Украины

      Звезда «Мастера и Маргариты» назвала Юру Борисова сволочью

      Россия освободила еще одного американца

      На юге Крыма произошел транспортный коллапс

      Концерт Лолиты отменили еще в одном городе

      Женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ на российский регион

      Прокурор незаконно получил интимные фотографии невиновной женщины

      Пожаловавшейся на недостаток секса девушке дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше