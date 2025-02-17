Россиян предупредили о штрафах за старые газовые плиты

Юрист Яковлева предупредила о штрафе в 25 тысяч рублей за старые газовые плиты

С текущего года в России применяются более жесткие требования к эксплуатации газового оборудования в домах, поэтому владельцам жилья необходимо следить за состоянием газовых плит, в противном случае им грозит штраф. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредила директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

По словам эксперта, в среднем по нормативам срок службы газовой плиты составляет 14 лет. По истечении данного срока плиту нужно заменить или провести диагностику. Для этого следует вызвать специализированную службу, заключив с ней договор. После диагностики судьба плиты станет ясна: ее придется либо заменить, либо оставить в эксплуатации на указанный срок.

Как указала Яковлева, согласно законодательству, эксплуатация газового оборудования с истекшим сроком службы влечет за собой административную ответственность. Размер штрафа составляет от 5 до 10 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — от 15 до 25 тысяч.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова сообщила, что в 2025 году штрафы за неправильное содержание жилья в России резко вырастут. Так, ужесточили штрафы за нарушение пожарной безопасности в доме.