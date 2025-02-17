Россиянам назвали лучшие месяцы для продажи квартир

Экономист Косов: Продавать квартиру выгодно в феврале-марте и октябре-ноябре

Россиянам выгодно продавать квартиру в феврале-марте и октябре-ноябре. Такие сроки в беседе с «Газетой.Ru» назвал кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.

Наиболее активными сезонами на рынке недвижимости являются начало весны и осень, а наиболее «тихими» — лето и январь, уточнил эксперт. Также часто деловая активность сохраняется и в декабре. С факторами сезонности могут быть связаны колебания цены в диапазоне 5-10 процентов. При этом на изменение цены влияют и другие факторы: от региона до денежно-кредитной политики государства и инфляции.

Косов при этом заявил, что в настоящее время нет предпосылок для резкого изменения цен на жилую недвижимость. Из-за высоких ставок по ипотеке для многих россиян становится выгоднее долгосрочная аренда.

Ранее россиянам при покупке квартиры рекомендовали обращать внимание на завышенные тарифы ЖКХ, чтобы получить скидку на жилье.