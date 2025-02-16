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22:07, 16 февраля 2025Экономика

Россиянам раскрыли способ получить скидку при покупке квартиры

Эксперт Зубик: Выбить скидку при покупке квартиры можно благодаря тарифам ЖКХ
Виктория Клабукова

Алексей Сухоруков / РИА Новости

Тарифы на «коммуналку» могут помочь сторговаться при покупке квартиры. Такой способ выгоднее приобрести жилье «Газете.Ru» раскрыл основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

Обратив внимание на завышенные тарифы ЖКХ, можно выбить скидку у продавца, уверяет эксперт. Для этого следует перед заключением сделки попросить у местной управляющей компании квитанции за коммунальные услуги. Кроме того, на дисконте можно настаивать при обнаружении дефектов ремонта в квартире. Для оценки качества внутренней отделки на просмотр можно привести независимого технического эксперта. Частыми проблемами являются неровные стены, щели в окнах и протечки в ванной.

Также аргументировать снижение цены можно за счет общедомовых проблем — вечных перебоев с водоснабжением, плохой звукоизоляции или намечающегося капремонта. Как правило, владелец умалчивает такие детали при обсуждении сделки. Большую словоохотливость проявят соседи.

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Помимо этого, сторговаться поможет план БТИ. Зачастую хозяева не спешат узаконивать перепланировку, и такая ответственность после сделки переходит на нового собственника. Узнав о таком нюансе, можно смело настаивать на скидке, оправдывая это неизбежными расходами. Выпросить дисконт можно в случае, если вблизи дома, где экспонируется квартира, планируется строительство: новое здание может испортить живописные оконные виды, а автодорога — добавить шума.

Если же лот продается в новостройке, то рекомендуется изучить мнения дольщиков. На агрегаторах недвижимости другие покупатели активно делятся информацией о состоянии коммуникаций и репутации застройщика. Также при торге можно указать на стоимость аналогичных квартир в соседних домах. Вдобавок сакцентировать внимание можно на числе собственников, использовании в сделке маткапитала и других обременений. Наконец, сделку можно запланировать, руководствуясь сезонностью спроса: ближе к новогодним праздникам активность на рынке возрастает, а в начале года — снижается.

Ранее россиянам дали совет на случай покупки квартиры в сомнительной новостройке. Не увидев данные о земле в Росреестре, можно обратиться в местную администрацию с целью легализации участка: это может быть бессрочное пользование или аренда.

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