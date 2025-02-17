Россиянам стали доступны билеты за границу со скидками

Авиакомпания Air Arabia запустила распродажу билетов из России

Зарубежная авиакомпания Air Arabia запустила распродажу билетов из России за границу с пересадками в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщил Telegram-канал «Улететь».

Забронировать перелеты со скидками можно с 17 февраля по 2 марта, а отправиться по выбранным направлениям — с 1 сентября 2025 года по 26 марта 2026-го.

Отмечается, что россиянам доступны рейсы за границу Москвы, Казани, Екатеринбурга, Самары и Уфы. Например, поездка из Казани в Шарджу (ОАЭ) с 7 по 22 октября обойдется в 20,3 тысячи рублей в обе стороны. Перелет из Москвы в тот же город с 1 по 16 октября будет стоить 20,5 тысячи рублей туда-обратно.

Скидки распространяются и на стыковочные рейсы. Так, авиабилет из Москвы на Пхукет предлагают за 40 тысяч рублей в обе стороны (4-21 ноября). Кроме того, есть варианты перелетов в Найроби (Кения) и Мале (Мальдивские острова) с пересадками в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что из-за падения курса доллара и евро россияне начали скупать путевки за границу. Спрос на поездки в другие страны вырос на 20 процентов, а цены на туры упали на 10 процентов.

