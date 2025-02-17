Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:06, 17 февраля 2025Путешествия

Россиянам стали доступны билеты за границу со скидками

Авиакомпания Air Arabia запустила распродажу билетов из России
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Зарубежная авиакомпания Air Arabia запустила распродажу билетов из России за границу с пересадками в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщил Telegram-канал «Улететь».

Забронировать перелеты со скидками можно с 17 февраля по 2 марта, а отправиться по выбранным направлениям — с 1 сентября 2025 года по 26 марта 2026-го.

Материалы по теме:
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта 2022

Отмечается, что россиянам доступны рейсы за границу Москвы, Казани, Екатеринбурга, Самары и Уфы. Например, поездка из Казани в Шарджу (ОАЭ) с 7 по 22 октября обойдется в 20,3 тысячи рублей в обе стороны. Перелет из Москвы в тот же город с 1 по 16 октября будет стоить 20,5 тысячи рублей туда-обратно.

Скидки распространяются и на стыковочные рейсы. Так, авиабилет из Москвы на Пхукет предлагают за 40 тысяч рублей в обе стороны (4-21 ноября). Кроме того, есть варианты перелетов в Найроби (Кения) и Мале (Мальдивские острова) с пересадками в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что из-за падения курса доллара и евро россияне начали скупать путевки за границу. Спрос на поездки в другие страны вырос на 20 процентов, а цены на туры упали на 10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Ростовской области задержан второй за две недели вице-губернатор. В чем его обвиняют?

      Депутат Рады предложил заключить с Китаем соглашение по редкоземельным металлам

      Большинство россиян пожаловались на одно действие мошенников

      Раскрыты подробности требований США в сделке по минералам Украины

      Порошенко пожаловался на невозможность купить кофе на заправке

      ВС России нанесли удар по производству дронов ВСУ

      Россиянин похитил из ювелирного магазина украшения на 1,4 миллиона рублей

      Россия нанесла удар по портам и аэродромам Украины

      Минобороны отчиталось о сбитых французских и американских снарядах

      43-летняя Джессика Альба показала внешность без макияжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше