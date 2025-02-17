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05:25, 17 февраля 2025Россия

Православный рок-музыкант Першин погиб в автокатастрофе

В автокатастрофе под Агалатово погиб священник и бывший рок-музыкант Першин
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Andres F. Uran / Unsplash

В автокатастрофе с участием автобуса на трассе вблизи поселка Агалатово в Ленинградской области погиб настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще, иерей Анатолий Першин. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.

По данным полиции, авария произошла в 19:52 на 13-м километре автодороги «Осиновая Роща – Магистральная». Священнослужитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, он погиб на месте. Также пострадал семнадцатилетний пассажир автобуса, он был госпитализирован.

В молодости Першин состоял в Ленинградском рок-клубе и основал рок-группу «М.А.Т». Однако после подписания крупного контракта на него было совершено нападение — он получил одиннадцать ножевых ранений. Как впоследствии говорил священнослужитель, он пережил клиническую смерть, побывал «в аду» и после этого обрел себя в служении Богу и помощи людям.

Ранее на Московском скоростном диаметре в районе шоссе Энтузиастов легковой автомобиль на высокой скорости врезался в столб. От столкновения машина загорелась и взорвалась, развалившись на две части.

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