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21:44, 17 февраля 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» приспустила юбку на пляже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала откровенное фото с отдыха на острове Антигуа, расположенном в Карибском море. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке спортсменка запечатлена на фоне пляжа. Так, она позирует перед камерой в укороченной полосатой майке, приспустив при этом с бедер облегающую длинную юбку. Можно заметить, что на ее талии присутствует тонкая золотая цепь.

«Это последний пост с фото из Антигуа. Обещаю», — с иронией высказалась знаменитость в описании к публикации.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес похвасталась фигурой в откровенной спортивной форме.

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