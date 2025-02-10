«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» снялась в откровенной спортивной форме

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес похвасталась фигурой в откровенной спортивной форме. Соответствующие посты появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающего 475 тысяч подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», снялась в тренажерном зале. На одном из кадров она предстала спиной к камере в оранжевом костюме, который состоял из обнажающего спину бра-топа и облегающих шортов со швом между ягодицами. Также сетевая знаменитость надела белые кеды бренда Converse, массивные беспроводные наушники и розовые перчатки без пальцев.

Кроме того, на другом фото Гонсалес позировала боком, стоя перед гантелями с поднятыми к подбородку руками.

Ранее в феврале «самая сексуальная в мире волейболистка» Кайла Симмонс в бикини прокатилась на лошади.