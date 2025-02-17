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12:55, 17 февраля 2025Наука и техника

Искусственную кожу научили восстанавливаться за секунды

Создана электронная кожа, восстанавливающаяся за 10 секунд после повреждения
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: New Scientist / YouTube

Международная группа ученых создала прототип искусственной кожи, которая показала значительный прогресс в самовосстановлении. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Специалисты разработали искусственную кожу на основе термопластичного полиуретана. Каркас материала состоит из мягких и жестких сегментов, обеспечивающих гибкость и прочность соответственно. Ученые заметили, что благодаря прочным водородным связям и термопластичности кожа может быстро восстанавливаться при повреждении.

В ходе тестирования поврежденная кожа смогла восстановить 80 процентов функциональности в течение 10 секунд. Ученые отметили, что ранние образцы восстаналивались за несколько минут или даже часов. Специалисты научились создавать кожу с рекордными сроками самовосстановления благодаря образованию в материале внутриклеточных дисульфидных связей.

Основное предназначение электронной кожи — сбор медицинских данных. Благодаря встроенным датчикам она может получать данные о сердце с помощью электромиографии и электрокардиографии. Также материал получает информацию о движении суставов. Ученые заметили, что добились главной цели — создать материал, который мог бы непрерывно собирать медицинские данные даже при частичном разрушении.

Летом 2024 года ученые Токийского университета (Япония) вырастили кожу для «лица» робота-гуманоида. Такой материал позволил роботам выражать эмоции.

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