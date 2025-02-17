Семейная пара обозвала попутчиков в самолете мусорщиками и спровоцировала драку

NYP: Семейная пара обозвала попутчиков на рейсе Hong Kong Airlines мусорщиками

Семейная пара с детьми оскорбила попутчиков в самолете и спровоцировала массовую драку сразу после рейса. Подробностями истории поделился таблоид New York Post (NYP).

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на борту лайнера авиакомпании Hong Kong Airlines, прилетевшего с индонезийского острова Бали в Гонконг. После посадки воздушного судна двое пассажиров, недовольных медлительностью попутчиков при выходе из салона, начали расталкивать их, пробираясь вперед, и обзывать мусорщиками.

Как пишет издание, одному из путешественников не понравилось такое поведение семейной пары — он начал кричать и попытался ударить мужа. Тот увернулся и поспешил покинуть самолет, оттолкнув бортпроводника. В итоге конфликт перерос в массовую драку, которая продолжилась уже на трапе.

Видео инцидента широко распространилось в китайских соцсетях. Интернет-пользователи в комментариях раскритиковали агрессивных путешественников. «Авиакомпании должны внести их в черный список», «Теперь рождение ребенка, похоже, является поводом для того, чтобы выйти из себя», «Капитан может попросить их покинуть самолет, безопасность полета под угрозой», — написали они.

Ранее пьяный пассажир, который летел в Турцию с женой и детьми, устроил дебош в самолете. Он обозвал стюардессу тупицей и попытался укусить полицейского.