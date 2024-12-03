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20:30, 3 декабря 2024Путешествия

Пьяный пассажир самолета обозвал стюардессу тупицей и попытался укусить полицейского

Daily Mail: пьяный британец устроил дебош на рейсе в Турцию и обозвал стюардессу
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Waldemar / Unsplash

Пьяный пассажир рейса в Турцию устроил дебош в самолете и был задержан. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел в конце августа. Мужчина вместе с женой и детьми должен был вылететь на турецкий курорт. Однако, когда пилоты уже готовились к взлету, он отстегнул ремень безопасности. Стюардесса сделала ему замечание, но разгневанный британец обозвал ее тупицей, а затем и вовсе набросился на нее.

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Пилоты узнали о случившемся и вернули лайнер к выходу на посадку. Поднявшиеся на борт полицейские попытались успокоить дебошира, однако безуспешно. Он пробовал ударить их головой или укусить, поскольку руки были в наручниках. Затем пассажир назвал одного из правоохранителей ублюдком.

Мужчину задержали, однако уже через сутки на рейсе другой авиакомпании он вылетел к семье в Турцию. При этом его дело сейчас собираются передать в суд. Известно также, что ранее британец уже был судим за нападение на полицию.

Ранее пьяный турист с молотком и ножницами устроил дебош на популярном курорте Испании Магалуф. 35-летний турист славянской внешности угрожал персоналу и посетителям магазина, а затем плюнул в лицо одному из сотрудников.

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