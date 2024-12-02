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20:06, 2 декабря 2024Путешествия

Пьяный турист плюнул в лицо сотруднику магазина и набросился на полицейских в Испании

Пьяный турист с молотком напал на полицейских и разгромил их машину в Магалуфе
Алина Черненко

Фото: Bruna Casas / Reuters

Пьяный турист с молотком и ножницами устроил дебош на популярном курорте Испании Магалуф. Подробностями истории поделилось местное издание Majorca Daily Bullettin.

По данным источника, 35-летний турист славянской внешности угрожал персоналу и посетителям магазина, а затем плюнул в лицо одному из сотрудников. Приехавшие на место полицейские прогнали злоумышленника, но через несколько минут он вернулся еще в более возбужденном состоянии и набросился уже на них.

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Мужчину схватили, арестовали и посадили в патрульную машину, которую он разгромил в приступе агрессии. Нападавшего пришлось отвезти в больницу, чтобы там ему дали успокоительное. Дальнейшая судьба дебошира не раскрывается.

Ранее туристка из Шотландии употребила наркотик во время отдыха на популярном курорте Таиланда Паттайя и устроила дебош в отеле. Когда полицейские посадили женщину в машину, она пришла в ярость, оказывала сопротивление и показывала окружающим язык.

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