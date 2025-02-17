Шипулин заявил о скорой смене позиции норвежцев по отстранению россиян

Шипулин: Норвежские биатлонисты скоро поменяют позицию по отстранению россиян

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что норвежцы скоро поменяют позицию по отстранению россиян. Его слова приводит ТАСС.

Депутат заявил, что в ближайшее время все, кто выступал против допуска России, поменяют свою позицию. «Это всего лишь вопрос времени. Но это их мнение, их право, не знаю, чем они это мотивировали», — подчеркнул он.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Шипулин завершил карьеру в декабре 2018-го. На его счету золото чемпионата мира по биатлону, а также три серебряные и три бронзовые медали на мировых первенствах.