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15:46, 17 февраля 2025Спорт

Шипулин заявил о скорой смене позиции норвежцев по отстранению россиян

Шипулин: Норвежские биатлонисты скоро поменяют позицию по отстранению россиян
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЧемпионат мира по биатлону

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что норвежцы скоро поменяют позицию по отстранению россиян. Его слова приводит ТАСС.

Депутат заявил, что в ближайшее время все, кто выступал против допуска России, поменяют свою позицию. «Это всего лишь вопрос времени. Но это их мнение, их право, не знаю, чем они это мотивировали», — подчеркнул он.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Шипулин завершил карьеру в декабре 2018-го. На его счету золото чемпионата мира по биатлону, а также три серебряные и три бронзовые медали на мировых первенствах.

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