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06:33, 17 февраля 2025Россия

Стали известны лучшие и худшие регионы России по качеству жизни

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по качеству жизни
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В 2024 году лучшими регионами России по качеству жизни стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Рейтинг этих трех регионов превышает 80 баллов из 100. В топ-10 также вошли Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Худшими по качеству жизни регионами РФ стали Тыва, Еврейская автономная область и Ингушетия. В исследовании были учтены 66 показателей.

Ранее Краснодарский край был признан самым гостеприимным регионом России за последние пять лет. Вторую строчку заняла Москва, на третьем месте расположился Санкт-Петербург, на четвертом — Московская область, на пятом — Ставропольский край.

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