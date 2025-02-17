Стали известны лучшие и худшие регионы России по качеству жизни

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по качеству жизни

В 2024 году лучшими регионами России по качеству жизни стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Рейтинг этих трех регионов превышает 80 баллов из 100. В топ-10 также вошли Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Худшими по качеству жизни регионами РФ стали Тыва, Еврейская автономная область и Ингушетия. В исследовании были учтены 66 показателей.

Ранее Краснодарский край был признан самым гостеприимным регионом России за последние пять лет. Вторую строчку заняла Москва, на третьем месте расположился Санкт-Петербург, на четвертом — Московская область, на пятом — Ставропольский край.