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06:05, 17 февраля 2025Мир

Стало известно о готовности ХАМАС передать власть в Газе

Sky News: Движение ХАМАС готово отдать власть в Газе ООП при выполнении условий
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Mohammed Salem / File Photo / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о готовности передать власть над сектором Газа Палестинской национальной администрации. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

При этом ХАМАС выдвинуло условие — сохранить рабочие места для сотрудников в новой администрации или отправить на пенсию с гарантированными выплатами.

Отмечается, что данная позиция отражена в письме движения Организации освобождения Палестины (ООП).

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио высказался об установлении мира в секторе Газа и будущем ХАМАС. По его словам, палестинское движение «необходимо искоренить».

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