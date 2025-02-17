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18:52, 17 февраля 2025Россия

Стало известно о смерти четвероклассника в российской школе

Глава Каспийска Гонцов сообщил о смерти десятилетнего ученика местной школы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Власти Каспийска Республики Дагестан сообщили о смерти десятилетнего ученика местной школы №6. О произошедшем рассказал глава города Борис Гонцов в Telegram.

По его словам, обстоятельства, которые привели к смерти ребенка, пока неизвестны. Их выяснением займутся компетентные органы.

В свою очередь, Mash Gor пишет в Telegram, что школьник чувствовал недомогание с самого утра. Как стало известно со слов других учеников, ребенок жаловался на боли в животе, а затем у него началась рвота и приступ удушья. В результате мальчика доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось.

Ранее стало известно о смерти в Ленинградской области шестилетнего мальчика, родители которого отрицают традиционную медицину. Как выяснилось, россияне лечили страдающего от припадков сына массажем и настоями трав, не прибегая к помощи врачей.

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