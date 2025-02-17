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13:25, 17 февраля 2025Силовые структуры

Суд рассмотрит жалобу на арест обвиняемой в расправе над экс-мэром Самары внучки

В Самаре суд рассмотрит жалобу на арест внучки экс-мэра Самары Тархова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Самарский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест обвиняемой в расправе над экс-мэром Самары Виктором Тарховым и его женой внучки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, суд рассмотрит жалобу во вторник, 18 февраля.

Ранее правоохранители раскрыли детали ее задержания. По их словам, сотрудники полиции несколько часов не могли попасть в квартиру к фигурантке.

Ей предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Она находится под стражей.

По версии следствия, обвиняемая расправилась с дедушкой и бабушкой у них в квартире, а потом попыталась скрыть преступление. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи.

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