Суд рассмотрит жалобу на арест обвиняемой в расправе над экс-мэром Самары внучки

Самарский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест обвиняемой в расправе над экс-мэром Самары Виктором Тарховым и его женой внучки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным агентства, суд рассмотрит жалобу во вторник, 18 февраля.
Ранее правоохранители раскрыли детали ее задержания. По их словам, сотрудники полиции несколько часов не могли попасть в квартиру к фигурантке.
Ей предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Она находится под стражей.
По версии следствия, обвиняемая расправилась с дедушкой и бабушкой у них в квартире, а потом попыталась скрыть преступление. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи.