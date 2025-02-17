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13:06, 17 февраля 2025Силовые структуры

Топ-менеджер филиала РЖД попался ФСБ на взятке в полтора миллиона рублей

ТАСС: В Твери задержан топ-менеджер Северной железной дороги по делу о взятке
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Твери сотрудники ФСБ задержали топ-менеджера Северной железной дороги, филиала РЖД, по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанный — житель Ярославля В. Кузьмичев 1971 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следственных органов, он подозревается в получении 1,5 миллиона рублей за покровительство тверской компании.

Факт коррупции выявили оперативники ФСБ. Расследованием занимается Следственный комитет России.

14 февраля сообщалось о задержании начальника «Гортранса» Екатеринбурга Сергея Нугаева, подозреваемого во взяточничестве. По версии следствия, он получил взятку от бизнесмена за обслуживание автобусов.

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