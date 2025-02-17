Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:41, 17 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты детали дела задержанного ФСБ топ-менеджера филиала РЖД

СК: Главный инженер Северной железной дороги получил взятку в 1,8 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Топ-менеджер филиала РЖД попался ФСБ на взятке в полтора миллиона рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Главный инженер структурного подразделения филиала РЖД подозревается в получении взятки на сумму 1,8 миллиона рублей за бездействие при ненадлежащем исполнении условий договора. Подробности уголовного дела задержанного сотрудниками ФСБ топ-менеджера сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета (СК) России по Тверской области.

По версии следствия, мужчина был задержан 15 февраля после получения денежных средств. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Задержанный — житель Ярославля В. Кузьмичев 1971 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следственных органов, он оказывал покровительство тверской компании. Факт коррупции выявили оперативники ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ученый хочет взорвать в недрах Земли гигантскую ядерную бомбу, чтобы остановить глобальное потепление. Где планируется взрыв?

      В РПЦ рассказали о KPI священников для попадания в рай

      На Украине за месяц закрылись десятки тысяч предпринимателей из-за повышения налогов

      Россиянин 200 раз ударил сожительницу и изнасиловал ее тростью

      Перспективы возвращения IKEA в Россию оценили

      Звездный адвокат рассказал о давней обиде Киркорова на него

      Лавров одернул спросившего про Украину американского журналиста вопросом про Гренландию

      Российский «Бережок» испытали против морских дронов

      Любовь Толкалина показала лицо без макияжа в честь 47-летия

      На Западе раскрыли вероятные гарантии безопасности России и Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше