Раскрыты детали дела задержанного ФСБ топ-менеджера филиала РЖД

СК: Главный инженер Северной железной дороги получил взятку в 1,8 млн рублей

Топ-менеджер филиала РЖД попался ФСБ на взятке в полтора миллиона рублей

Начало событий в новости Топ-менеджер филиала РЖД попался ФСБ на взятке в полтора миллиона рублей

Главный инженер структурного подразделения филиала РЖД подозревается в получении взятки на сумму 1,8 миллиона рублей за бездействие при ненадлежащем исполнении условий договора. Подробности уголовного дела задержанного сотрудниками ФСБ топ-менеджера сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета (СК) России по Тверской области.

По версии следствия, мужчина был задержан 15 февраля после получения денежных средств. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Задержанный — житель Ярославля В. Кузьмичев 1971 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следственных органов, он оказывал покровительство тверской компании. Факт коррупции выявили оперативники ФСБ.