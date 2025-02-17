У россиянки забрали троих детей после жалоб на оставшихся без присмотра голых малышей

У жительницы омского села забрали детей из-за антисанитарии и жалоб односельчан

У жительницы Омской области забрали троих детей после жалоб односельчан на оставшихся без присмотра голых малышей. Об этом сообщили в управлении МВД по российскому региону.

По данным ведомства, россиянка проживает с сожителем и тремя детьми 2021, 2023 и 2024 годов рождения. О ситуации в правоохранительных органах узнали из сообщений в местных пабликах.

«Опека не реагирует. Не знаем куда обращаться уже. На видео просто дети одни голые, а в доме нет никого», — рассказали жители села, их слова вместе с подтверждающими кадрами опубликованы в группе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Выехавшие на место сотрудники полиции подтвердили, что в доме антисанитарные условия, а должный уход за детьми отсутствует.

В отношении матери составили административный протокол по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Детей забрали и направили в больницу, сейчас их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Как пояснили в администрации Кормиловского района, дети были изъяты из семьи на время выяснения обстоятельств произошедшего. По данным чиновников, во время съемки мать детей управлялась во дворе по хозяйству. «Ситуация находится на контроле компетентных органов», — заключили представители администрации.

Ранее другой житель российского региона привязал сына к стулу и избил палкой. О домашнем насилии полицейским сообщила мать мальчика. Подозреваемый попытался уехать из дома, чтобы избежать ответственности, однако его задержали.