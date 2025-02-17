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12:00, 17 февраля 2025Экономика

Поставки зарубежной электроники в Россию упали

«Ъ»: в 2024 году поставки электроники в Россию сократились в районе 3 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По итогам 2024 года импорт электроники в Россию сократился. В зависимости от категории (компьютеры, смартфоны, компоненты) падение составило до трех процентов. Об этом в комментарии «Коммерсанту» рассказал руководитель департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максим Родионов.

Последние десять лет такой результат наблюдался только в 2014-м и 2022 годах. Тогда речь шла о влиянии западных санкций, а сейчас основной проблемой стали высокая ключевая ставка Банка России и проблемы с оплатой в адрес китайских банков.

Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич оценивает падение объема поставок электроники в общей массе в 1,5-2 процента. Данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России показывают, что импорт всей высокотехнологичной продукции упал на 1,1 процента, однако категория включает в себя также оборудование, транспорт и многое другое.

Учредитель бренда бытовой техники Jacky`s и совладелец бренда Shaub Lorenz Гусейн Иманов отметил, что спрос на бытовую технику в России падает одновременно с ростом интереса к подержанным устройствам.

Старший партнер логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло предположил, что сокращение импорта продолжится и в 2025 году из-за ставок и действий Китая. По мнению Иманова, отдельно сегмент бытовой техники может рухнуть почти на треть, из-за чего у небольших дистрибьюторов возникнет угроза банкротства.

На прошлой неделе Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента. В регуляторе подчеркнули, что инфляция остается недопустимо высокой, бюджетные расходы в начале года слишком высоки, поэтому на следующем заседании будет рассматриваться вопрос повышения ставки.

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