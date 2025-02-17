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06:44, 17 февраля 2025Интернет и СМИ

USAID заподозрили в организации завоза мигрантов в Россию

«Царьград»: USAID финансировало массовую миграцию жителей Средней Азии в Россию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Американское USAID (Агентство по международному развитию США) заподозрили в организации массовой миграции жителей Средней Азии в Россию. Об этом пишет «Царьград».

В частности, выяснилось, что организация финансировала сайт для граждан одной из бывших республик СССР. Этот портал склонял местных жителей к переезду в Россию и инструктировал, как это лучше всего сделать.

Телеканал предположил, что USAID также могло спонсировать различные промигрантские силы, от диаспор до политиков. Целью этого Царьград считает внутреннюю дестабилизацию России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал публично покаяться на Красной площади тех, кто получает деньги из-за рубежа. Такое заявление на фоне ситуации с Агентством по международному развитию (USAID) политик сделал на пленарном заседании. Речь идет про партии, общественные организации и правозащитников, которые получали средства из зарубежных стран. «Вот они сейчас уехали, релоканты, в надежде, что их USAID будет финансировать там, за рубежом. А сейчас будут сидеть голодные, холодные, в надежде, что им там опять что-то подадут», — считает он.

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