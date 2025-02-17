В двух российских регионах одновременно объявили ракетную опасность

В Белгородской и Курской областях одновременно объявили ракетную опасность

В Белгородской и Курской областях одновременно объявили ракетную опасность. Соответствующие публикации появились в Telegram-каналах белгородского губернатора Вячеслава Гладкова и курского оперштаба.

Гладков в своем посте призвал граждан спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».

В оперштабе Курской области посоветовали гражданам укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тех, кого сигнал опасности застал на улице, там попросили зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

В ночь на понедельник, 17 февраля, Вооруженные силы Украины выпустили по России почти сотню беспилотников и одну ракету. В Минобороны России уточнили, что больше всего летательных аппаратов — 38 — перехватили над Азовским морем.