Politico: В ЕК бьют тревогу из-за действий фон дер Ляйен по упрощению норм ЕС

В Еврокомиссии (ЕК) бьют тревогу из-за стремительных и односторонних действий ее председателя Урсулы фон дер Ляйен по «упрощению» норм Европейского Союза (ЕС). Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Когда мы движемся с такой скоростью, как мы можем быть уверены в том, что делаем все правильно?» — заявил один из собеседников издания.

По данным источников, глава ЕК не информировала никого о желании продвигать программу «упрощения» норм объединения и борьбы с бюрократией. В связи с этим сотрудники ЕК «подавлены» из-за того, что «все было решено на самом верху». Программа фон дер Ляйен нацелена на смещение внимания с «зеленой» повестки ради роста конкурентоспособности экономики ЕС.

Ранее депутат Европарламента от болгарской партии «Возрождение» Петар Волгин заявил, что лидеры ЕС оторваны от реальности и не способны принимать осмысленные решения.