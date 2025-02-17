В Киеве сообщили о повреждении производственного цеха и склада

Киевская ОВА сообщила о повреждении склада и производственного цеха

Киевская областная военная администрация (ОВА) сообщила о повреждении производственного цеха и склада в результате удара беспилотников. Об этом заявлено в Telegram-канале ведомства.

«Вышгородщина: в результате атаки произошло возгорание помещения производственного цеха. (...) Фастовщина: возгорание складского помещения», — указано в сообщении.

Отмечается, что пожары были ликвидированы.

Ранее стало известно, что аварийные отключения света вводятся в нескольких регионах Украины. При этом отмечается, что ограничения для бытовых потребителей применяются лишь в отдельных случаях.