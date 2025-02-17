На Украине ввели аварийные отключения света

Укрэнерго: Аварийные отключения света вводятся в нескольких регионах Украины

Аварийные отключения света вводятся в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«В некоторых регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии... В первую очередь отключают промышленных потребителей и бизнес», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что ограничения для бытовых потребителей применяются лишь в отдельных случаях.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что по команде «Укрэнерго» в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях экстренно отключили электричество.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные 17 февраля нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области. Где именно в регионе находились расположения украинских военных, не уточняется. Потери ВСУ в результате удара армии России представитель подполья также не раскрыл.