Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:26, 17 февраля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о войне за «труп» Украины

Дубинский: Путин и Трамп не позволяют ЕС участвовать в разделе Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не позволяют Европейскому союзу (ЕС) участвовать в разделе Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Когда верховный комиссар ЕС по внешней политике [Кая] Каллас говорит о том, что речь [вице-президента США Джей Ди] Вэнса была похожа на объявление Европе войны — надо понимать, что она говорит о войне за труп Украины. (...) Но поделят все Путин и Трамп», — высказался политик.

Дубинский рассказал о войне за передел активов на Украине и связал с ней риторику европейских политиков по урегулированию конфликта на территории страны. Он предположил, что позиция ЕС и Великобритании связана с попыткой Трампа лишить их доходов от возможного передела собственности объемом в 340 миллиардов долларов.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко оценил в разговоре с «Лентой.ру» перспективы реализации соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. По его мнению, переговоры о недрах являются попыткой решить практически не имеющую решения задачу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли подробности предстоящих переговоров с США

      Российского священника запретили в служении из-за психологии и личностного роста

      Зеленский рассказал о договоренности по соглашению о недрах с Вэнсом

      На Украине обвинили США в шантаже из-за ресурсов

      В Гоа озвучили приговор жестоко расправившемуся с туристкой насильнику

      Психолог объяснил желание держать руки в карманах

      Популярная российская блогерша снялась топлес

      В Кремле оценили предстоящие переговоры с США

      Постпред России высказался об участии ЕС и Британии в переговорах по Украине

      Стало известно о планах европейцев разместить на Украине до 30 тысяч военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше