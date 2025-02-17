В Раде рассказали о войне за «труп» Украины

Дубинский: Путин и Трамп не позволяют ЕС участвовать в разделе Украины

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не позволяют Европейскому союзу (ЕС) участвовать в разделе Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Когда верховный комиссар ЕС по внешней политике [Кая] Каллас говорит о том, что речь [вице-президента США Джей Ди] Вэнса была похожа на объявление Европе войны — надо понимать, что она говорит о войне за труп Украины. (...) Но поделят все Путин и Трамп», — высказался политик.

Дубинский рассказал о войне за передел активов на Украине и связал с ней риторику европейских политиков по урегулированию конфликта на территории страны. Он предположил, что позиция ЕС и Великобритании связана с попыткой Трампа лишить их доходов от возможного передела собственности объемом в 340 миллиардов долларов.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко оценил в разговоре с «Лентой.ру» перспективы реализации соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. По его мнению, переговоры о недрах являются попыткой решить практически не имеющую решения задачу.