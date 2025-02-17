Россиянка попыталась спасти собаку и утонула

В Туле женщина провалилась под лед и погибла, спасая собаку

В Туле женщина попыталась спасти провалившуюся под лед собаку и утонула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

«34-летняя женщина гуляла с собакой, которая выбежала на лед и провалилась. Хозяйка пыталась спасти питомца, но провалилась вслед за животными и погибла», — указано в сообщении.

В МЧС также предупредили об опасности выхода на тонкий лед. Хозяевам питомцев посоветовали не оставлять их без присмотра, особенно вблизи от водоемов.

Ранее в Уфе собака едва не погибла от удушения из-за закрывшихся дверей лифта. В это время по лестнице спускался мужчина, который бросился спасать четвероногого и быстро снял его с поводка.