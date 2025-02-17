В российском регионе сообщили о попытке атаки ВСУ

Врио губернатора Слюсарь: Над Ростовской областью средства РЭБ сбили дроны ВСУ

Украинские беспилотники попытались атаковать Ростовскую область. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Он отметил, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Каменском районе. В результате попытки атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет, добавил врио губернатора.

В ночь на 17 февраля сообщалось, что беспилотники ВСУ попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. ЧП произошло в районе станицы Северская. В небе были слышны взрывы от работающей системы противовоздушной обороны (ПВО). Официального подтверждения данной информации не поступало.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани при попытке беспилотной атаки со стороны ВСУ пострадала четырехлетняя девочка. Кроме того, в поселке Ильском Северского района пострадала женщина.