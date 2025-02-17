ВСУ попытались атаковать Краснодарский край

Shot: ВСУ попытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в районе станицы Северская. В небе были слышны взрывы от работающей системы противовоздушной обороны (ПВО). Обломки беспилотников упали, не долетев до цели.

Telegram-канал Mash добавляет, что взрывы также слышали жители Кавказского района.

Поздно вечером 16 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани при попытке беспилотной атаки со стороны ВСУ пострадала четырехлетняя девочка. Сейчас ребенок находится в районной больнице, медики оказывают необходимую помощь.