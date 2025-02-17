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04:23, 17 февраля 2025Мир

В Турции спрогнозировали проблемы на переговорах по Украине

Политик Перинчек: США и ЕС будут давить на Россию по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexei Nikolsky / Kremlin Pool / Global Look Press

Определенные круги в США и Европейском союзе (ЕС) будут пытаться надавить на Россию в ходе мирных переговоров по Украине, что будет проблемой. С таким прогнозом в интервью РИА Новости выступил генеральный секретарь турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.

«Не стоит воспринимать телефонные переговоры двух мировых лидеров как решение всех вопросов по Украине. Будет сделано все, чтобы оказать давление на Россию в предстоящем переговорном процессе», — сказал он.

По его мнению, позитивное настроение в СМИ и соцсетях по поводу переговоров является преждевременным, однако надежда на мир остается. Перинчек призвал включить в переговорный процесс Турцию, Индию, Китай и Венгрию, поскольку это «было бы полезно» из-за важности переговоров для определения будущего мирового порядка.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуть территории дипломатическим путем. Он также исключил признание утраченных территорий российскими.

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