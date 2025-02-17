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05:59, 17 февраля 2025Бывший СССР

В украинском городе сообщили о полностью разрушенной электрогенерации

Мэр Николаева Сенкевич заявил о полностью разрушенной электрогенерации в городе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

В Николаеве полностью разрушена электрогенерация. Об этом заявил мэр украинского города Александр Сенкевич, передает издание «Страна».

Он пояснил, что свет пропал после удара дронами по местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). «Сейчас мы пытаемся возобновить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы… Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно тяжело», — отметил градоначальник.

Ранее стало известно, что на объекте критической инфраструктуры в Николаеве начался пожар. Тогда Сенкевич признал, что в ближайшее время восстановить пораженный объект не удастся.

13 февраля сообщалось, что российские силы нанесли ракетный удар «Искандером» по одному из ключевых производств беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Целью стали здания компании «Стрим техно», которая занималась массовой сборкой и поставками легких дронов для украинских военных. Удар произвели благодаря действиям российских хакеров из Службы специальных сетевых операций, которые взломали личные компьютеры руководства украинской компании и предоставили координаты для наведения.

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