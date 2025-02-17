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10:38, 17 февраля 2025Бывший СССР

ВС России разрезают группировку ВСУ на красноармейском направлении

Пушилин: Армия России разрезает группировку ВСУ близ Красноармейска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации разрезают группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Красноармейское направление. Идет разрезание группировки противника, с нескольких сторон идет продвижение», — рассказал Пушилин.

Он добавил, что на некоторых участках идет охват самого Красноармейска (украинское название — Покровск), а важным является перерезание трассы Красноармейск-Константиновка.

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