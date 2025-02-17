Пушилин: Армия России разрезает группировку ВСУ близ Красноармейска

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации разрезают группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Красноармейское направление. Идет разрезание группировки противника, с нескольких сторон идет продвижение», — рассказал Пушилин.

Он добавил, что на некоторых участках идет охват самого Красноармейска (украинское название — Покровск), а важным является перерезание трассы Красноармейск-Константиновка.