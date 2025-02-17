Женщина потеряла лотерейный билет и чуть не лишилась девяти миллионов рублей

В США женщина случайно нашла лотерейный билет на девять миллионов рублей

Жительница штата Арканзас, США, случайно нашла лотерейный билет, потерянный несколько месяцев назад, и разбогатела. Об этом сообщает UPI.

Женщина по имени Трейси купила билет еще в августе 2024 года и, не проверив его, куда-то убрала. Долгое время она вообще не вспоминала о нем, пока не заметила его в машине. Изучив билет, она поняла, что еще может забрать приз, если он окажется счастливым.

Женщина отдала находку мужу, и тот отвез ее в магазин для сканирования. Так выяснилось, что Трейси чуть не лишилась приза — 100 тысяч долларов (девяти миллионов рублей). Она призналась, что потратит деньги, чтобы закрыть накопившиеся долги.

Ранее сообщалось, что 69-летний житель округа Уэйн, США, купил лотерейный билет на сдачу и неожиданно разбогател. Счастливчик рассказал, что вложит призовые деньги в инвестиции.

