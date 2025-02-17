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16:14, 17 февраля 2025Культура

Звездный адвокат рассказал о давней обиде Киркорова на него

Звездный адвокат Жорин заявил, что Киркоров обижен на него из-за уголовного дела
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что народный артист России Филипп Киркоров обижен на него из-за уголовного дела. Его слова приводит сайт «Страсти».

По словам Жорина, в 2010 году он добился возбуждения уголовного дела в отношении артиста за нанесение легкого вреда здоровью и оскорбление режиссера Марины Яблоковой, интересы которой тогда представлял. «Он мне до сих пор это простить не может, и, как мне кажется, на эту тему рефлексирует до сих пор», — сказал юрист.

Защитник отметил, что его догадки подтвердились несколько лет назад во время открытия одного из ресторанов рэпера Тимати. «Когда я уже уходил, и Филипп меня увидел на выходе, он, якобы не замечая, громко произнес: "Эх, сейчас бы какую-нибудь бабу избить"», — поделился Жорин.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза допустил, что Филипп Киркоров может быть причастен к отмене выступлений Лолиты Милявской.

Конфликт между Яблоковой и Киркоровым произошел в 2010 году на репетиции церемонии вручения «Золотого граммофона». Как утверждала девушка, артист сначала ударил ее по голове, а потом схватил за волосы, повалил и нанес несколько ударов ногами. Киркоров сначала отрицал сам факт конфликта, однако затем принес свои извинения, объяснив свои действия заболеванием.

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