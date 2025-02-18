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14:19, 18 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе арестован член банды за совершенные в начале 90-х годов расправы

В Крыму арестован член банды за убийство двоих бизнесменов в начале 90-х годов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Крыму арестован 55-летний житель Сакского района — член банды, совершивший расправу над двумя бизнесменами в начале 90-х годов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, в декабре 1993 году фигурант в составе организованной преступной группы в селе Червоное расправился с 25-летним предпринимателем из Санкт-Петербурга. Кроме того, бандиты похитили у пострадавшего 12 тысяч долларов США, а самого мужчину спрятали в колодце. Также в мае 1994 года на территории промзоны, расположенной в городе Саки, члены банды расправились с другим бизнесменом и двумя его приближенными.

По информации ведомства, четверо исполнителей этих преступлений уже понесли наказание. Так, двоих приговорили к высшей мере, еще двое были осуждены на 10 и 11 лет. Пятый участник банды в 1994 году смог избежать наказания. Он длительное время скрывался. Правоохранителям удалось установить его местонахождение и задержать. Во время расследования силовики установили, что фигурант приобретал для своих подельников огнестрельное оружие и готовил две лопаты, топор и канистру с бензином для сокрытия следов преступления.

Ему предъявлено обвинение в пособничестве в совершении расправ над четырьмя лицами организованной группой из корыстных побуждений. Мужчина заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербургском городском суде состоялось оглашение обвинительного вердикта коллегии присяжных, которая рассматривала уголовное дело криминального авторитета из 1990-х годов и бывшего главы региональной Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабы, а также двух его сообщников — Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля.

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