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15:35, 18 февраля 2025Бывший СССР

Бывший глава МИД Украины заявил о прекращении разговоров о победе Киева

Экс-глава МИД Кулеба: Союзники хотят окончания конфликта, а не победы Киева
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alina Smutko / Reuters

Союзники Киева хотят добиться окончания конфликта, а не победы Киева, разговоры о которой были прекращены. Об этом в интервью «BBC-Украина» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«В январе 2023 года еще было модно говорить об украинской победе. К сожалению, сейчас это слово исчезло из политических словарей», — сказал он.

Бывший министр иностранных дел подчеркнул, что союзники слишком мало делают для победы Украины в конфликте с Россией, из-за чего та становится невозможной. Он подчеркнул, что ключевые столицы стали «играть не на победу, а на окончание войны».

Дипломат также заявил, что отказ Украины от территорий или членства в НАТО является государственной изменой. По его словам, такие решения нарушат конституцию страны.

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