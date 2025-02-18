Экс-глава МИД Кулеба: Союзники хотят окончания конфликта, а не победы Киева

Союзники Киева хотят добиться окончания конфликта, а не победы Киева, разговоры о которой были прекращены. Об этом в интервью «BBC-Украина» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«В январе 2023 года еще было модно говорить об украинской победе. К сожалению, сейчас это слово исчезло из политических словарей», — сказал он.

Бывший министр иностранных дел подчеркнул, что союзники слишком мало делают для победы Украины в конфликте с Россией, из-за чего та становится невозможной. Он подчеркнул, что ключевые столицы стали «играть не на победу, а на окончание войны».

Дипломат также заявил, что отказ Украины от территорий или членства в НАТО является государственной изменой. По его словам, такие решения нарушат конституцию страны.