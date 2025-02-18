Экс-глава МИД Украины назвал изменой сдачу территорий

Кулеба: Отказ Украины от территорий — это государственная измена

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отказ Украины от территорий или членства в НАТО является государственной изменой. Об этом он сообщил в интервью «BBC Украина».

«Это нарушение Конституции Украины, это государственная измена», — заявил Кулеба.

По его словам, документ, констатирующий отказ Украины от территорий или членства в НАТО президент или другой представитель страны никогда не подпишут.

Ранее Кулеба заявил, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно. В Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета и очередной помощи от Европы