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15:18, 18 февраля 2025Бывший СССР

Экс-глава МИД Украины назвал изменой сдачу территорий

Кулеба: Отказ Украины от территорий — это государственная измена
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отказ Украины от территорий или членства в НАТО является государственной изменой. Об этом он сообщил в интервью «BBC Украина».

«Это нарушение Конституции Украины, это государственная измена», — заявил Кулеба.

По его словам, документ, констатирующий отказ Украины от территорий или членства в НАТО президент или другой представитель страны никогда не подпишут.

Ранее Кулеба заявил, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно. В Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета и очередной помощи от Европы

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