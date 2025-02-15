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04:15, 15 февраля 2025Бывший СССР

Экс-глава МИД Украины сделал неутешительный прогноз по поводу конфликта

Кулеба: Закончить конфликт на Украине в нынешних условиях невозможно
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно. В Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета и очередной помощи от Европы, выразил мнение экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет Spiegel.

«Договориться о прекращении огня сложно, но можно. Поддерживать его хотя бы в течение 24 часов почти невозможно. А закончить войну в нынешних условиях абсолютно невозможно», — сделал прогноз Кулеба.

Владимир Зеленский в курсе, что у него достаточно ресурсов, чтобы продержаться как минимум до середины лета, добавил он. По словам Кулебы, Зеленский надеется, что к середине лета Европа решится предоставить больше помощи Киеву.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский не видит наличия у США плана по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Киев готов обсуждать с Вашингтоном все, от размещения военных контингентов на Украине до гарантий безопасности.

Также стало известно, что Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил гарантий безопасности стране. Он также заявил о просьбе справедливого завершения украинского конфликта.

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