Зеленский усомнился в существовании плана США по урегулированию конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский не видит наличия у США плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил американскому телеканалу CNN.
«Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит у Соединенных Штатов "готового плана" по урегулированию конфликта в его стране», — говорится в тексте статьи.
Украинский лидер подчеркнул, что Киев готов обсуждать с Вашингтоном все, от размещения военных контингентов на Украине до гарантий безопасности. По его словам, республика готова к любой конструкции, будь то ее вхождение в НАТО или размещение сил альянса на ее территории.