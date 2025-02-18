Бывший начальник исправительного центра ФСИН осужден на три года за превышение полномочий

Суд приговорил к трем годам экс-начальника исправительного центра ФСИН в Ачинске

В Красноярском крае суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего начальника исправительного центра №1 управления ФСИН в Ачинске за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2022 года исправительный центр трудоустроил осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ, в строительную компанию. В марте 2023 года начальник исправительного центра потребовал от работодателя передать строительные материалы для ремонта в спецучреждении под видом благотворительной помощи, но получил отказ. Тогда он пригрозил уволить осужденных, работавших в строительной компании, в результате чего получил требуемое.

12 февраля сообщалось, что Клинцовский городской суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ИК-6 управления ФСИН по Брянской области за смертельное избиение заключенного.