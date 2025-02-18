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07:45, 18 февраля 2025Силовые структуры

Бывший начальник исправительного центра ФСИН осужден на три года за превышение полномочий

Суд приговорил к трем годам экс-начальника исправительного центра ФСИН в Ачинске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Красноярском крае суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего начальника исправительного центра №1 управления ФСИН в Ачинске за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2022 года исправительный центр трудоустроил осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ, в строительную компанию. В марте 2023 года начальник исправительного центра потребовал от работодателя передать строительные материалы для ремонта в спецучреждении под видом благотворительной помощи, но получил отказ. Тогда он пригрозил уволить осужденных, работавших в строительной компании, в результате чего получил требуемое.

12 февраля сообщалось, что Клинцовский городской суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ИК-6 управления ФСИН по Брянской области за смертельное избиение заключенного.

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