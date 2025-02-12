Бывшие сотрудники российской колонии получили сроки за смертельное избиение заключенного

Суд дал 13 лет экс-сотруднику брянской ИК-6 за избиение осужденного до смерти

Клинцовский городской суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ИК-6 управления ФСИН по Брянской области за смертельное избиение заключенного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей.

Суд установил, что сотрудники брянской колонии избили осужденного, прибывшего для отбывания наказания, за неисполнение их требований. Один из них нанес потерпевшему летальные удары, из-за которых у него разорвало селезенку.

Этот сотрудник ИК получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Второй фигурант осужден на 3,5 года заключения. Суд запретил им занимать должности на госслужбе.

5 февраля сообщалось, что в Липецкой области пойдет под суд заместитель начальника ИК-2 и трое его подчиненных, обвиненных в халатности из-за сбежавших через тоннель заключенных.