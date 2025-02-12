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10:42, 12 февраля 2025Силовые структуры

Бывшие сотрудники российской колонии получили сроки за смертельное избиение заключенного

Суд дал 13 лет экс-сотруднику брянской ИК-6 за избиение осужденного до смерти
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Клинцовский городской суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ИК-6 управления ФСИН по Брянской области за смертельное избиение заключенного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей.

Суд установил, что сотрудники брянской колонии избили осужденного, прибывшего для отбывания наказания, за неисполнение их требований. Один из них нанес потерпевшему летальные удары, из-за которых у него разорвало селезенку.

Этот сотрудник ИК получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Второй фигурант осужден на 3,5 года заключения. Суд запретил им занимать должности на госслужбе.

5 февраля сообщалось, что в Липецкой области пойдет под суд заместитель начальника ИК-2 и трое его подчиненных, обвиненных в халатности из-за сбежавших через тоннель заключенных.

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