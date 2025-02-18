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17:13, 18 февраля 2025Бывший СССР

Экс-глава МИД Украины заявил о совпадении интересов Трампа и Путина в одном вопросе

Экс-Глава МИД Кулеба: Путин и Трамп заинтересованы в выборах на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут быть заинтересованы в проведении выборов президента на Украине. Об этом в интервью «BBC-Украина» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Это (проведение выборов президента — прим. «Ленты.ру») совпадение интересов Трампа и Путина. Я не считаю, что президент Украины нуждается в каком-то дополнительном мандате на остановку войны. Я думаю, любой метящий на его место политик молится, чтобы войну остановили до того, как он придет на место Владимира Зеленского», — сказал он в ответ на вопрос журналиста о причинах соответствующих заявлений из Вашингтона.

При этом дипломат назвал трагедией украинского государства то, что ключевые украинские политики занимаются активной подготовкой к выборам и думают о своих рейтингах. По его словам, люди, которые сейчас думают, как выиграть на выборах, «изменяют» Украине.

Кулеба также заявил, что союзники Киева хотят добиться окончания конфликта, а не победы Украины, разговоры о которой были прекращены. Он подчеркнул, что союзники слишком мало делают для победы Украины в конфликте с Россией, из-за чего та становится невозможной.

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