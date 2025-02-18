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09:01, 18 февраля 2025Наука и техника

Французский оператор рассказал о растущей конкуренции со стороны Starlink

Французский оператор Eutelsat рассказал о конкуренции со стороны Starlink
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Французский оператор Eutelsat испытывает нарастающую конкуренцию со стороны группировки Starlink американской компании SpaceX. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Как заявила генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке, оператор планирует перепрофилировать геостационарный спутник Konnect VHT, изначально предназначенный для предоставления широкополосного доступа в Интернет в странах Европы и Африки, в пользу сервиса для платежеспособных мобильных клиентов на других рынках.

Руководитель уточнила, что в настоящее время космический аппарат обеспечивает связью крупных пользователей в Испании, Швейцарии и Франции. «Однако мы, вероятно, не продадим все мощности», — сказала Бернеке.

В сентябре издание сообщило, что европейский спутниковый телекоммуникационный оператор Eutelsat закупил несколько пусков новой ракеты H3 японской компании Mitsubishi Heavy Industries.

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