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05:30, 19 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о последствиях неправильного хранения круп

Биотехнолог Золотарева посоветовала не хранить крупы в пластиковых контейнерах
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Неправильное хранение круп может привести к потере их питательных свойств, а также сделать их непригодными для употребления из-за появления плесневых грибов, других микроорганизмов и даже насекомых, сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. О неприятных последствиях и способах защитить бакалею она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт указала, что важно выбирать правильные материалы и обеспечивать подходящие условия хранения, чтобы предотвратить порчу и потерю качества круп. Так, стеклянные или керамические контейнеры будут лучшим выбором, так как обеспечивают хорошую защиту от внешних воздействий, убеждена биотехнолог.

«Пластиковые контейнеры нужно использовать с осторожностью: некачественный пластик может выделять химические вещества, влияющие на вкус и запах круп. Кроме того, пластик не подходит для хранения жирных круп, например, пшена и овсяных хлопьев», — предупредила Золотарева.

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Металлические контейнеры в случае изготовления из некачественного материала могут быстро ржаветь и не обеспечивать необходимую герметичность, а также придавать крупам неприятный привкус металла, предостерегла она. Чтобы избежать этого, эксперт рекомендовала выбирать емкости, покрытые эмалью внутри и снаружи.

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что каждая крупа имеет свои особенности, которые нужно учитывать при выборе тары и места для хранения.

«Например, зерновые культуры, такие как рис, пшеница, гречка и овес, восприимчивы к влаге и микроорганизмам, поэтому их необходимо держать в герметичных контейнерах. Бобовым нужна хорошая вентиляция, чтобы избежать образования конденсата внутри контейнера, а орехи лучше хранить в вакуумной упаковке в темном месте, так как они богаты жирами, которые могут испортиться при воздействии света и кислорода», — поделилась эксперт.

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Она также посоветовала не хранить крупы возле кухонной плиты, раковины или окна, так как там может быть повышенная влажность и/или высокая температура, а это способствует росту микроорганизмов и порче круп. Контейнеры лучше всего разместить в сухих и прохладных местах, таких как дальний угол кухни, полки или шкафы, расположенные подальше от источников тепла и влаги, заключила Золотарева.

Ранее дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова назвала решения для небольших кухонь. По ее словам, грамотно оформить такое помещение помогут многофункциональная техника, достаточное количество зон хранения, а также разносценарное освещение.

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