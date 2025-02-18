Россиян предупредили о последствиях неправильного хранения круп

Биотехнолог Золотарева посоветовала не хранить крупы в пластиковых контейнерах

Неправильное хранение круп может привести к потере их питательных свойств, а также сделать их непригодными для употребления из-за появления плесневых грибов, других микроорганизмов и даже насекомых, сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. О неприятных последствиях и способах защитить бакалею она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт указала, что важно выбирать правильные материалы и обеспечивать подходящие условия хранения, чтобы предотвратить порчу и потерю качества круп. Так, стеклянные или керамические контейнеры будут лучшим выбором, так как обеспечивают хорошую защиту от внешних воздействий, убеждена биотехнолог.

«Пластиковые контейнеры нужно использовать с осторожностью: некачественный пластик может выделять химические вещества, влияющие на вкус и запах круп. Кроме того, пластик не подходит для хранения жирных круп, например, пшена и овсяных хлопьев», — предупредила Золотарева.

Металлические контейнеры в случае изготовления из некачественного материала могут быстро ржаветь и не обеспечивать необходимую герметичность, а также придавать крупам неприятный привкус металла, предостерегла она. Чтобы избежать этого, эксперт рекомендовала выбирать емкости, покрытые эмалью внутри и снаружи.

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что каждая крупа имеет свои особенности, которые нужно учитывать при выборе тары и места для хранения.

«Например, зерновые культуры, такие как рис, пшеница, гречка и овес, восприимчивы к влаге и микроорганизмам, поэтому их необходимо держать в герметичных контейнерах. Бобовым нужна хорошая вентиляция, чтобы избежать образования конденсата внутри контейнера, а орехи лучше хранить в вакуумной упаковке в темном месте, так как они богаты жирами, которые могут испортиться при воздействии света и кислорода», — поделилась эксперт.

Она также посоветовала не хранить крупы возле кухонной плиты, раковины или окна, так как там может быть повышенная влажность и/или высокая температура, а это способствует росту микроорганизмов и порче круп. Контейнеры лучше всего разместить в сухих и прохладных местах, таких как дальний угол кухни, полки или шкафы, расположенные подальше от источников тепла и влаги, заключила Золотарева.

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