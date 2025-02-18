В Харьковской области рассказали о приближении российских войск к Купянску

Глава ГВА Беседин: ВС России впритык подошли к Купянску Харьковской области

Российские военные впритык подошли к Купянску Харьковской области, заявил начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram.

Он отметил, что российские войска подошли очень близко по всей линии фронта — и с севера, и с юга.

«Сейчас очень тяжелая и критическая ситуация. Это касается линии фронта, ситуации безопасности», — подчеркнул Беседин.

Ранее российские военные нанесли серию ударов по объектам и местам расположения Вооруженных сил Украины в Купянске. Вооруженные силы России продолжают развивать наступление в Купянском районе.